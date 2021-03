Mika hindi buntis kay Nash

Biktima rin ng fake news ang mag-sweethearts na Nash Aguas at Mika dela Cruz. Dahil lang ito sa suot ni Mika na para kay Nash, mukhang pambinyag daw ang suot ng girlfriend.

Though, maluwag kasi ang white dress ni Mika at ang cut ay parang pangbuntis habang tila kandong siya ni Nash, ending, may nag-assume na agad na isang vlogger na buntis ito.

Sinundan ang birong caption ni Nash na, “Imbitado po kayong lahat sa binyag ng aking anak na si @Mikadlacruz kasunod ang mahabang hahaha at “sorry na labyu.”

Natatawa naman si Nash na itinama ang fake news na lumabas sa kanila dahil sa post niya. Nakagawa na kasi ng kuwento na excited na raw sila sa baby at tawang-tawa lalo si Nash habang pinaparinig ang imbentong in-upload ng vlogger sa YouTube nito.

May kuwento na ito na sinabi raw ni Nash na invited ang lahat sa binyag nila at kesyo ginagabayan sila ng kanilang pamilya at wish nilang maging malusog ang kanilang magiging anak.

Kaya reply ni Nash sa isang follower, “hiling daw naming sana malusog yung baby, Kung merong malusog kaming dalawa lang yun sa lakas kumain, Ha ha ha.”

‘Yaya’ walang kaugnayan kay Digong

Given naman na bago si Sanya Lopez, si Marian Rivera ang unang gaganap sana sa First Yaya. Pero, ang huli na rin ang nag-beg-off dahil sa present situation pa rin.

Natutuwa naman daw ang director ng First Yaya na si Direk LA Madridejos sa ipinamalas na performance ni Sanya at kung paano niya binigyang buhay ang role niya.

“Masaya ko sa performance ni Sanya. Hindi lang sa kung paano siya umarte, kung hindi rin kung paano siya tumatanggap.”

Minahal daw ni Sanya ang role at wala rin daw itong thought na hindi sana sa kanya yung role, basta gagawin lang daw nito kung ano ang puwede niyang maibigay.

Masaya rin si Direk LA Madridejos dahil sa chemistry na meron sina Sanya at Gabby Concepcion sa serye.

Ayon sa director, isa raw siguro ito sa magic ng actor na ang daling nakakapalagayan ng loob ng kahit na sinong leading lady.

“Sa kuwento ng First Yaya, kinakailangan namin ng ilang. Kinakailangan namin ng intimidation ng Yaya kay President. So, sabi nga namin kay Sanya, ‘wag niyang alisin yung ilang dahil isasama naming yun sa proseso kung paano maaalis at kung paano siya magkakagusto kay President.”

Naa-appreciate rind aw niya na during lock-in taping, kapag may chance, nagkukuwentuhan sina Gabby at Sanya at gayundin sa buong cast, may extra effort daw maging at-ease talaga ang lahat.

Binigyang linaw rin niya na kahit tumatakbo ang kuwento ng First Yaya na mapapanood na nga simula sa March 15 sa GMA Telebabad tungkol sa Presidente ng bansa, hindi raw ang political side ng buhay Presidente ang tatalakayin nila. Wala nga raw kinalaman kay Pres. Duterte ang First Yaya.

“Gusto naming makapagbigay ng good vibes. Mas kung paano siya bilang ama, paano siya sa mga kasambahay. Hindi siya political story,” sey nito.