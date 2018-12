Mika dela Cruz biktima ng pambu-bully

Katsikahan ko si Manay Lolit Solis sa salon ni Bambbi Fuentes nang makita namin si Angelika dela Cruz. Tsinika-tsika muna namin si Angelika.

Kinumusta ko sa kanya ang relasyon ng kapatid niyang si Mika dela Cruz kay Nash Aguas at okey naman daw ang dalawa.

Bata pa lang daw si Nash ay kilala na niya at nagpupunta pa sa bahay nila sa Malabon, kaya alam daw niyang mabuting tao ang first boyfriend ng kanyang kapatid.

Siyempre, boto rin daw si Angelika kay Nash.

“Okey sa akin ang relasyon nilang dalawa! Kilala rin naman kasi namin si Nash!” sabi ni Angelika.

Nabanggit din ni Angelika na sa sobrang bait naman ng kanyang kapatid ay nabu-bully ito kung minsan.

“Sobrang bait kasi, kaya may ibang nambu-bully sa kanya, pero si­yempre, sinasabihan ko siya na huwag papayag. Maging matapang siya!” sey ng aktres.

Biniro ko siya na dapat ay maging katulad siya ni Mika.

“Oo, ako ang nambu-bully. Hahaha!” pabirong pagsakay naman niya sa sinabi ko.

In fairness to Angelika, kahit may pagka-maldita ang image niya noon, isa siya sa masasabing sobrang ganda ng PR sa entertainment press, ‘noh?!

Nakita ko sa presscon ng One Great Love ang actor/director na si Eric Quizon.

Mukhang after ipalabas itong Metro Manila Film Festival 2018 official movie entry ng Regal Entertainment ay napakarami pang ibang pelikulang gagawin si Direk Eric sa movie company ni Mother Lily Monteverde.

Ang alam ko nga, may gagawin din sila ni Ruffa Gutie­rrez at excited na siya sa movie project na ‘yon.

“Gagawin namin ‘yon, inaayos lang,” sabi sa akin ni Direk Eric.

Nakasama ko na si Eric bilang direktor sa isang series ng TV5 at masasabi kong napaka-cool niyang direktor!

Anyway, going back to One Great Love, masaya si Direk Eric na maganda ang feedback sa pelikulang ito nina Kim Chiu at Dennis Trillo.

Tutal direktor na rin ang topic natin, nakakaaliw naman si Direk Joel Lamangan.

Pagdating sa set niya, wala siyang sinasanto, huh! Tumatalak talaga siya kahit sa mga big star, ‘noh?!

Marami na ring new stars ang natalakan ni Direk Joel, pero after naman, malambing na rin naman siya sa mga ito.

Saka may famous line si Direk Joel tungkol sa mga natalakan niyang artista.

Sumisikat daw kasi lahat ng mga natalakan niya, ‘noh?!

Si Direk Joel nga pala ang direktor ng Rainbow’s Sunset kung saan ay introdu­cing si Shido Roxas!