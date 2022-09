Miguel-Ysabel, Derrick-Elle todo lambingan sa GenSan

Grabe ang tilian, nagkagulo, at hindi talaga magkamayaw ang mga taga- General Santos nang pumarada, nag-show roon ang mga Kapuso star na sina Miguel Tanfelix, Ysabel Ortega na mga bida ng ‘What Could It Be’, at sina Derrick Monasterio, Elle Villanueva na mga bida naman ng ‘Return To Paradise’.

Parang totohanan na ang relasyon ng Miguel-Ysabel, Derrick-Elle, ha! Kitang-kita sa mga kinikilos nila, kaya kahit mag-deny pa sila ay wala nang maniniwala. Pero, hindi naman sila nagdi-deny dahil ramdam mong love na love na nila ang isa’t isa.

Nasabik talaga ang mga fan sa mga artista, dahil halos 3-years talaga na walang mga aktibidades ang GenSan dahil sa pandemic.

Hindi na m nila dinudumog si Manny Pacquiao dahil sanay na silang nakikita roon ang Pambansang Kamao.

Napanood namin ang mall show ng mga Kapuso star at talaga namang kaloka ang pagdumog sa kanila ng mga fan, at mabuti na lang wala kaming nabalitaan na nagkasakitan dahil sa rami nga ng tao.

Kung walang mga security, malamang ay nadaganan na ang mga artista sa rami ng mga tao na dumumog sa kanila. Ganoon sila nkasabik na makadaupang palad ang mga artista.

Kaya asahan natin na mas marami pang Kapuso star ang mag-iikot sa iba’t ibang parte ng Pilipinas.

Imee dinumog sa Tokyo

Grabe rin pala ang nangyari kay President Bongbong Marcos sa Indonesia, Singapore, ha! Animo campaign rally ang dinaluhan ni PBBM dahil sa pagdagsa ng mga OFW sa kanya.

Sobra ang kagalakan ni Pangulong BBM sa mga nagsisipag-sigawang mga Pinoy sa galak nang makita siya. Nagugulat nga raw ang mga taga- Indonesia at Singapore nang makita nila na may mga nag-iiyakan sa sobrang galak habang nagtatalumpati ang Pangulo.

Ayaw naman magpatalbog ni Senator Imee Marcos at ang mga kababayan naman natin sa Tokyo, Japan ang dinalaw niya sa isang event doon kasama ang mga ‘Maid In Malacanang’ star na sina Karla Estrada, Beverly Salviejo, at siyempre si Direk Darryl Yap, kasama siyempre ang Chief of Staff ni Sen. Imee na si Betsy Romualdez Quisumbing.