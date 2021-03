Miguel binitin mga beki

Maraming beki ang nabitin sa topless photos ni Miguel Tanfelix.

Nag-post ang Kapuso leading man ng dalawang photos habang nakababad siya sa dagat. Nilagyan niya ito ng caption na: “Breather.”

Ready na raw ang ilang beki netizens sa ipo-post na topless photos ni Miguel para masilayan ang mga pandesal nito sa tiyan. Pero binitin ni Miguel ang mga abangers dahil lubog sa dagat ang katawan niya.

Pero may isang fan pa rin na masilip ang abs ni Miguel sa tubig. Nag-comment ito ng: “Nakikita ko ‘yung abs mo sa second pic.”

Mapapanood si Miguel bilang Steve Armstrong sa Voltes V: Legacy series. Nag-train pa ang aktor kung paano magpaputok ng baril with the 730th Combat Group of the Philippine Airforce in Nasugbu, Batangas.

“Kinakabahan ako at first kasi this is my first time na makahawak at makagamit ng totoong baril. Pero, habang tumatagal, mas lalo aking ginaganahan at gusto ko na siya gawin regularly, and possible na maging hobby ko na ang firing,” sey ni Miguel. (Ruel Mendoza)