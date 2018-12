Migo Adecer tumakbong hubo’t hubad

Ni-reveal ni Migo Adecer ang kanyang most unforgettable Christmas experience.

Ito ay noong minsang tumakbo siya nang hubo’t hubad sa kanilang neighborhood sa Australia.

Ang tawag ni Migo rito ay “Christmas Streaking” at ginawa raw niya iyon dahil naglaro sila ng kanyang mga kaibigan ng Truth Or Dare. Pero naging maingat naman daw si Migo sa kanyang pagtakbo nang hubo’t hubad.

Mabuti na lang daw ay tulog na ang karamihan ng kanilang mga kapitbahay noong gawin niya iyon.

“I went Christmas streaking! Running around naked on your village on Christmas. Truth or dare, kasi.

“Typically lahat in Australia, people fall asleep by 12AM. And I went streaking by 3AM. Wala na masyadong tao,” matatawang pagbalik-tanaw ni Migo sa nagawan niyang naughty Christmas.

Isa pala si Migo sa inaabangan ng maraming fans tuwing araw ng musical variety show ng GMA-7 na Studio 7. Lumalabas kasi ang husay ni Migo sa pagkanta, pagsayaw at pag-host sa naturang programa.