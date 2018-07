Mig Elorde target ang world title

WALA sa bokabularyo ni reigning World Boxing Organization Asia Paci­fic super bantamweight champion Juan Miguel Elorde ang sumuko sa kanyang pangarap na matupad tulad ng hangad ng ibang professional Filipino boxer— ang maging world title holder.

Si Elorde, 31, apo ni late boxing icon Gabriel ‘Flash’ Elorde at kasalukuyang no. 3 sa WBO world ratings, ay sasagupain si Thai Ratchanon Sawangsoda sa isang non-title sixth roun­der undercard bout ng Manny Pacquiao-Lucas Matthysse world title fight sa Linggo (July 15), Axiata Arena sa Kuala Lumpur, Malaysia.

“I want to have a good record, increase my ratings and at the same time achieve my long time goal of beco­ming a world champion someday even one time,” ani Elorde sa tagalog, na may kartadang 25-1 win-loss record, 13 knockouts. “I believe I still can (become a world champion).”

Si Elorde, na umalis sa bansa kasama ng kanyang team noong Lunes pa-Malaysia, ay positibo sa kanyang kahandaan para sa kanyang laban matapos isagawa ang ilang sparring session sa Elorde gym sa Sucat, Parañaque City.

“I’m excited to fight. This will be my se­cond time to fight in abroad. The last time, I lost the fight so I’m hoping to get back,” ani pa Elorde patungkol sa kanyang unanimous decision loss kay American Jerry Guevara noong 2011 bilang isa sa undercard ng Mercito Gesta-Ricardo Dominguez main event card sa Mandalay Bay sa Las Vegas, USA.

Ang laban ni Elorde ay ang unang match sa Axiata Arena na nakatakda alas-7:00 ng umaga, bubuksan ang gate, alas-sais ng umaga.

Si Sawangsoda, na tanging dalawang beses lang natalo sa 14 mat­ches, ay hindi pipitsu­ging kalaban kung saan lahat ng kanyang panalo ay galing knockout victories.

Bukod sa Pacquiao-Matthysse main event fight at Elorde-Sawangsoda bout, sabak si undefeated Jhack Tepora ng Pinas (21-0, 16 KOs) kay Edivaldo Ortega ng Mexico (26-1-1, 12 KOs) para sa bakanteng regular World Boxing Association (WBA) featherweight title.

Si Chinese Lu Bin (1-0) ay haharapin si WBA light flyweight champion Carlos Canizales ng Venezuela, habang si Moruti Mthalane ng South Africa (35-2, 24 KOs) ay haharapin si Pakistani Muhammad Waseem, (8-0, 6 KOs) para sa International Boxing Federation flyweight crown.