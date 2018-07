Midas Marquez gikasuhan ug graft

Kiji subay sa gingong sayop nga paggamit sa $21.9 milyon nga kantidad loans nga nadawar sa Supreme Court (SC) niadtong 2003.

Gipasakaan ug kaso ni Group of Unified Youth for Social Change founder Rizza Joy Laurea si Marquez sa kalapasan Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.

Nagsugod kini sa pagpautang sa World Bank (WB) sa SC alamg sa sa implementasyon s Judicial Reform Support Project (JRSP) nga nagsuport sa labing accessible nga judicial system.

Nakit-an sa WB ug mga iregularidad ang pondo ug kuwestiyonableng disbursements ubos sa liderato kaniadto ni Chief Justice Renato Corona diin adunay duha ka posisyon ang gihuptan kaniadto si Marquez sa SC.