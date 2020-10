Mico bagong Creative Director ng Cignal TV

TUMALON na ng bakod ang host ng ilang sports television program na si Mico Hallili.

Tuluyang sumama si Halili sa Cignal TV Inc. matapos italaga bilang Creative Director for for Sports Programmes at Sports Digital Properties.

Bago lumipat ng istasyon, si Halili ay dating kasama sa ABS-CBN Sports kung saan ito ang Digital Head pati na rin sports anchor ng The Score.

Matatandaang magiging bagong bahay ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) sa sunod na edisyon ang Cignal TV matapos na hindi mabigyan ng prangkisa ang dating may hawak sa collegiate league na ABS-CBN. (Lito Oredo)