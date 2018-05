Miciano, Nouri banat sa Asian U Chessfest

TUTULAK ng piyesa sina International Master (IM) John Marvin Miciano at FIDE Master Alekhine­ Nouri, dalawa sa country’s hottest youth star ng team Far Eastern University (FEU) sa Asian Universities Chess Championship ngayong araw at magtatapos sa Hunyo 2 na gaganapin sa Tagaytay International Convention Center (TICC) sa Tagaytay City.

Ang Round 1 ay nakatakda sa Mayo 27, (bukas) habang ang Technical Meeting ay ngayong araw.

Makakasama nina Miciano at Nouri ang mga pambato ni Grandmaster (GM) Jayson Gonzales para sa multi-titled Far Eastern University chess team, ito’y sina National Master (NM) John Merill Jacutina at Istraelito Rilloraza.

Kasali din si Jeth Romy Morado­.