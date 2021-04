Michelle Dee natakot kay Bong

Takot ang naramdaman ni Michelle Dee, anak ni Melanie Marquez, nang malaman niya na siya ang magiging kontrabida ni Sen. Bong Revilla, Jr. sa ‘Agimat ng Agila’ ng GMA 7.

Kasi nga naman, first time raw niyang magkontrabida, at kay Bong pa.

“Tinawagan ko agad ang nanay ko. Sabi ko, ‘Mom, naka-work mo na ba si Sen. Bong? Kasi kinakabahan ako!’ Gusto ko kasi na maayos ang work ko. Pero, pagdating sa set, sobrang bait po ni Sen. Bong.

“My first impression ko was parang… wala kasi kaming introduction prior to taping. Sa lock in setting lang kami nagkita na. It was challenging, katulad ng sinabi ni Sanya na napakalaki ng tulong ni Sen. Bong to guide us.

“Pero sa totoo lang, natakot talaga ako! Sobrang natakot ako!

“Kasi siyempre gusto ko maging proud sila sa akin, or maging proud din ako sa gagawin ko. Eh sabi pa ng mommy ko, ‘Naku anak magaling yan, kaya galingan mo.’

“Pero sabi ko sa sarili ko, dapat pagdating ko sa set, wala nang intimidation, walang kumpetisyon, dapat isipin mo lang ang character mo. And sa tingin ko nakatulong din ang pinag-aralan ko sa acting,” sabi ni Michelle.

Well, ang laki nga ng role ni Michelle sa ‘Agimat ng Agila’ dahil gaganap siya bilang makapangyarihang ahas.

Pusod ni Heart pinagtripan ng mga netizen

Kaloka lang na pati pala ‘pusod’ ng artista ay inaabangan ng mga fan. Bet siguro nilang makita kung marumi ang pusod ng mga magaganda, sosyal na artista, di ba?

Anyway, dami nga nag-react, nag-trip na pinakita ni Heart ang kanyang pusod sa Instagram. At sa reaksiyon nila, para bang ‘hiyas’ na ni Heart ang pinasilip niya, ha!

“Ooohhhh finally saw your belly button. Thought you don’t want to show it,” sabi ni queeenbhie.

“Hahahaha. Hate showing it. So just one time!” sabi ni Heart.

“Pati belly button perfect!” sey naman ni bigfanhere2019.

Anyway, ilan lang `yan sa mga naaliw, nag-trip sa pusod ni Heart.

Kaaliw talaga mga fan, di ba?