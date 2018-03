Michelle, Catriona nagpasiklaban sa Bb.Pilipinas

Grabe ang sigawan sa audience kapag lumalabas sa rampa sina Michelle Gumabao at Catriona Gray sa katatapos pa lang na Jag Fashion Show at Best In National Competition ng Bb. Pilipinas 2018 nitong Sabado, March 3 sa Kia Theater.

Si Michele ay candidate #19 samantalang si Catriona ay candidate #20.

Ewan namin kung sadyang pinagtabi sila ng numero para may sustainability sa energy ng mga utaw, dahil kahit may mga tilian din sa ibang kandidata, iba talaga ang ingay kapag silang dalawa ang rumarampa na magkasunod.

Parehong palaban sina Michele at Catriona lalo na’t pareho silang nag-effort sa pagdala ng kanilang mga costume na magkaiba ang tema.

Naka-black modern terno si Michele with matching headdress samantalang si Catriona naman ay in full Muslim attire na eleganteng-elegante nilang dinala pareho.

Dalagang Pilipina ang eksena ng kapatid ni Marco Gumabao samantalang isang palaban at charming na Muslim princess naman si Catriona. Early faves talaga ang dalawang ito, kaya sa Coronation Night, inaasahan parehong mag-uuwi ito ng major title sa March 18. Yes, pareho silang napabilang sa Top 10 ng Best in National Costume na sa mismong gabi ng coronation night malalaman.

Good luck girls!