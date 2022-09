Michelle Aldana balik showbiz na

Nagbabalik sa pag-arte sa Pilipinas ang former beauty queen-actress na si Michelle Aldana.

Kasama si Michelle sa upcoming afternoon teleserye ng GMA na ‘Nakarehas Na Puso’ kung saan mga co-star niya sina Jean Garcia, Leandro Baldemor.

Unang nakilala si Michelle noong manalo itong Mutya ng Pilipinas-Asia Pacific 1993. Nanalo rin si Michelle sa Miss Asia Pacific na ginanap dito sa Pilipinas.

Pinasok ni Michelle ang pag-aartista pagkatapos ng kanyang reign noong 1994. Unang pelikula niya ay leading lady siya ni Da King Fernando Poe, Jr. sa pelikulang ‘Hindi Pa Tapos Ang Laban’.

Noong 1996 ay nagbida siya sa pelikulang ‘Segurista’ na dinirek ni Tikoy Aguiluz.

Naging contract star si Michelle ng Viva Films at lumabas siya sa mga pelikulang Ikaw Ang Miss Universe Ng Buhay Ko, Ober Da Bakod: The Movie, Marami Ka Pang Bigas Na Kakainin, Ang Tipo Kong Lalake (Maginoo Pero Medyo Bastos), Ang Pinakamagandang Hayop Sa Balat Ng Lupa, Extranghero, Wala Nang Iibigin Pang Iba, Mauna Ka Susunod Ako at Hawak Ko Ang Buhay Mo.

Taong 1998 nang iwan ni Michelle ang showbiz at nagpakasal ito sa kanyang German boyfriend na si Christoph Heinermann in 2001 kung kanino may dalawa siyang anak.

Sa Germany tumira ng apat na taon si Michelle bago sila lumipat ng South Africa.

Nag-divorce sina Michelle at Christoph noong 2009 at nagpakasal ulit si Michelle noong 2014 sa British-South African boyfriend niyang si Edward Burke at nagkaroon sila ng isang anak.

Habang nasa South Africa si Michelle, hindi nito nalimutan ang acting at na-cast pa siya sa 2014 South African TV series titled ‘Generations: The Legacy’ kung saan gumanap siya bilang isang Chinese immigrant. Gumawa rin ng ilang TV commercials si Michelle sa naturang bansa.

Huling nasa Pilipinas si Michelle ay noong 2016 nang maging host ito sa coronation night ng Miss Asia Pacific International na ginanap sa Puerto Prinsesa, Palawan.

May sariling YouTube channel si Michelle kunsaan pinapakita niya ang ilang magagandang lugar sa Pilipinas.

Ang iba pang kasama sa cast ng Nakarehas Na Puso ay sina Vaness Del Moral, Edgar Allan Guzman, Claire Castro, Ashley Sarmiento, Bryce Eusebio, Chanel Latorre, Marnie Lapuz, Analyn Barro, at Dang Cruz. (Ruel Mendoza)