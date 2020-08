Michele, Gretchen negatibo sa COVID

NAGNEGATIBO para sa coronavirus disease 2019 sina Premier Volleyball League (PVL) star Michele Gumabao at dating Philippine SuperLiga (PSL) star Gretchen Ho.

Inanunsyo ng dalawang balibolista sa kanilang magkahiwalay na Instagram posts kahapon ang mga resulta matapos silang sumailalim sa magkahiwalay na swab tests.

“My first swab test and I was so nervous! Finally got the results today and it was negative! ” sambit ni Creamline Cool Smasher player at beauty queen Gumabao.

Naging masakit naman para kay Ho ang experience sa swab testing at naging balisa sa paghihintay ng kanyang resulta.

Ngunit giniit ng former Petron Blaze Spikers player, “At the end of the day, mas madali, mas hindi nakaka-stress, (at mas mura) kung hindi na kailangan daanan itong lahat. Prevention is better than cure. So please stay home if you can. For our frontliners too.” (Janiel Abby Toralba)