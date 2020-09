Michele, BF ‘nilalanggam’

GAYA ng handa nilang cupcake with extra sugar, sweetness overload din sina volleybelle Michele Gumabao at partner nitong si Aldo Panlilio nang ipagdiwang nila ang ikaapat na anibersaryo ng kanilang pagmamahalan.

Makikita sa Instagram account ni PVL star Gumabao ang pagbati nito para sa kanyang long-time partner na si Aldo.

“4th, as sweet as cupcakes with extra sugar,” caption ng dating DLSU Lady Spiker at Creamline Cool Smashers star Gumabao habang bitbit ang personalized cupcake.

Sagot naman ni Aldo sa 28-anyos na balibolista, “F O U R Y E A R S. To many more things this Universe has in store for you and i salanghae.” (Aivan Episcope)