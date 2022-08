Michaela, NU sobra ‘gutom’

WALANG balak si University Athletic Association of the 84th Philippines (UAAP) Rookie-MVP Michaela “Bella” Belen at National University Lady Bulldogs na pakawalan ang kanilang korona kaya naman nagbabatak na sila para sa Season 85 ng liga.

Kasunod ng naging desisyon ng Philippine National Volleyball Federation (PNVF) na palitan ang buong national team ng bubuuing manlalaro sa Premier Volleyball League (PVL), mas nabigyan ng pagkakataon sina Belen, Shaira Jardio, Evangeline Alinsug, Cess Robles, Sheena Toring, Jen Nierva, Nicole Mata, Alyssa Solomon, Camilla Lamina, Kamille Cal at Joyme Cagande na paghandaan ang kanilang title defense.

Inaalam pa ang magiging kapalaran ni middle blocker Ivy Lacsina kung tunay ang balitang aakyat na ito sa pro-ranks.

Inihayag ng team manager ng koponan na si Mariano See Diet sa lumabas na report na mas mabibigyan ng atensiyon ng mga manlalaro ang pagpuntiryang back-to-back title.

“We will pick up the pieces and plan how we can refocus to UAAP,” wika ni See Diet sa lumabas na report.

Umatras ang NU-laden Philippine squad sa PVL Invitational Conference kapalit ng Kobe Shinwa Women’s University upang maiwasan ang anumang injury.

Nakatakdang makipagharap ang NU Lady Bulldogs sa ibang mga foreign team upang mas mahasa sa darating na UAAP competition. (Gerard Arce)