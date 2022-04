Michael Jackson #1: Nora (#26), Daniel (#94) pasok sa ‘Top 100 Most Awarded Musician of All Time’

May dahilan naman na maging proudest mama si Karla Estrada sa kanyang anak na si Daniel Padilla.

Hindi biro na mapasama ang isang local artist sa listahan ng “Most Awarded Musician of All-Time.” Sa Twitter, ang nagpo-post ng tungkol dito ay ang The Artist Museum.

And meaning, bilang musician lang naka-sentro ang mga awards.

Aba, ang bongga ni Daniel na pasok sa Top 100 Most Awarded Musician of All Time. Si Daniel ang nag-placed sa Top 94 with 139 awards daw.

Bukod kay Daniel, ang Superstar na si Nora Aunor lang ang nakita pa naming pangalan sa listahan na Top 26 with 329 awards.

At ang King of Pop pa rin na si Michael Jackson sa Top 1 with 1003 awards.

Sa totoo lang, ngayon lang namin nakita na may ganito palang award na parang napakatindi dapat ng research na ginagawa dahil buong mundo ang mga artists na nira-rank, huh!

Tanong tuloy ng mga ‘Marites’ na-research kaya ang mga award nina Regine Velasquez, Lea Salonga, Pilita Corrales, at iba pang female singer?

At ganun din kaya sa mga sikat at masasabi ring award winning male singer tulad nina Martin Nievera, Gary Valenciano?

‘Yan ang dapat nating alamin, ha! (Rose Garcia)