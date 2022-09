Michael, Garie magkasama sa Tate

Beverly Hills, CA. — Kasama pala ni Michael Pangilinan dito sa Los Angeles, California ang girlfriend na si Garie Concepcion.

Nakita ko ang ilang pictures nila kung saan ay nakipag-meet-up ang mag-sweethearts sa isang dating boss ni Garie.

In fairness, ang tagal na rin ng relasyon nila, huh!

Nandito ngayon si Michael para sa ’10Q’ USA and Canada concert tour ni Angeline Quinto kung saan kasama ang BuDaKhel group nila nina Bugoy Drilon at Daryl Ong.

Hindi lang ako sure kung kasama ni Michael sa lahat ng shows nila si Garie.

As I write this, nasa Seattle, Washington sila at pabalik sila ng California para naman sa Sycuan Casino sa El Cajon show nila (na kasalukuyang nagaganap as your read this).

Yes, Dondon (my dear editor), ‘yung sa City National Grove of Anaheim sa Anaheim, California show nila last Friday night (Saturday morning sa ‘Pinas) na produced ng Spotlight Media Entertainment, Inc. ni Ms. Pen de Leon-Manahan ay successful.

Actually, muntik na akong hindi nakapag-cover no’n, pero dahil sa friend ko na si Charles Micu na sumundo sa akin ay nakapunta nga ako sa Anaheim.

Sobra nga akong nag-enjoy sa show na ‘yon dahil ang galing talaga ni Angeline at ng BuDaKhel.

Bongga!

2 aktres magkaaway

May away ngayon ang dalawang dating aktres na based na rito sa Amerika.

Sabi, nagbigay raw si former actress #1 ng unsolicited advice kay former actress #2 na ikinarita ng huli.

Sa inis raw ni former actress #2, blinocked niya sa social media accounts niya si former actress #1 para hindi na ito makapag-message sa kanya.

Sabi naman ng mga kakilala nila, sana raw ay maayos ang sigalot sa pagitan ng dalawang dating aktres dahil sobrang close pa naman daw sila noon sa isa’t isa.

Tsk… tsk… tsk…