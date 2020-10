Miami Heat laban lang Butler, Adebayo triple kayod

NASA hukay na ang isang paa ng Miami Heat, isang maling hakbang at matutuldukan na ang pangarap nilang makamit ang titulo sa 2019-20 NBA season.

Kailangan ng milagro.

Lubog sa 1-3 sa best of seven finals series ang Heat at para humaba ang hinihinga ay kailangan triple ang kayod ni Jimmy Butler katuwang si Bam Adebayo para masilo ang panalo sa Game 5 kontra Los Angeles Lakers bukas, (Sabado sa Pilipinas) sa Walt Disney World sa Orlando, Florida.

Nagtala ng triple-double na 40 points, 13 assists at 11 rebounds si Butler noong talunin nila ang Lakers sa Game 3, 115-104.

Pero bumawi sina LeBron James, Anthony Davis at ang Los Angeles Lakers, 112-106, sa Game 4 upang lumapit sa korona.

Dahil kulang sa armas ang Heat ay puwersadong itodo ni Butler ang kanyang lakas sa Game 5.

Ayon kay three-time NBA Sixth man of the Year Jamal Crawford kailangan ni Butler na mas lalong maging agresibo upang makuha nila ang panalo.

“For the Heat to have a chance, JB is gonna have to be ultra aggressive the rest of the way,” sey ni Crawford.

Bukod kay Adebayo, makakatuwang din ni Butler sina Jae Crowder, rookie Tyler Herro at Andre Iguodala.

Samantala, hindi pa rin tiyak kung makakalaro ang kamador ng Heat na si Goran Dragic. (Elech Dawa)