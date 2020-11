MGCQ sa NCR pagkatapos ng Bagong Taon pa

Mas gusto ng mga mayor ng Metro Manila na magluwag sa quarantine status pagkatapos ng holiday season.

Ayon kay National Task Force Against COVID-19 chief implementer Secretary Carlito Galvez Jr., nais ng mga alkalde ng Metro Manila na sa susunod na taon na lang ang pagpapagaan sa kasalukuyang umiiral na general community quarantine upang maiwasan ang napipintong pagtaas ng coronavirus infection sa Kapaskuhan at Bagong Taon.

“Very cautious po sila na magkaroon ng MGCQ (modified general community quarantine) dito sa Metro Manila. Ang recommendation po nila ay in case magkaroon ng easing of restrictions, maybe next year after the holidays,” wika ni Galvez sa isang televised press briefing sa Palasyo nitong Huwebes.

Hanggang Nobyembre 30 ang GCQ status sa Metro Manila.

Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, magbibigay ng mensahe sa bayan si Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes, Nobyembre 30 para sa bagong quarantine status sa bansa kung sakali. (Aileen Taliping)