MGCQ sa NCR malabo, community transmission tuloy-Duque

Inihayag ni Health Secretary Francisco Duque III na wala sa opsiyon ng Inter-Agency Task Force (IATF) na sa ipatutupad na quarantine classification sa Hunyo ang pagbaba sa modified general community quarantine (MGCQ) ng mga lugar na nasa GCQ kabilang ang National Capital Region (NCR) Plus.

“Well, hindi puwedeng mag-MGCQ. So pag-uusapan pa ‘yan sa Lunes ‘yong final recommendation bago irekomenda sa ‘Talk to the People’ program ‘yung quarantine classification,” ani Duque sa panayam sa DZBB kahapon.

Ani Duque, hindi napuputol ang kadena ng hawaan ng COVID dahil nananatili sa pito hanggang walo ang daily attack rate sa National Capital Region, mas mataas sa mainam na isa hanggang pitong kaso kada 100,000 populasyon.

“Tayo lampas pa ng seven or eight. Ibig sabihin patuloy ang community transmission, ‘di napuputol ang kadena ng hawaan,” paliwanag niya.

Dagdag niya, mababa ang porsiyento ng kontribusyon sa mga COVID-19 case sa NCR na nasa 16 o 18% at ang nakakatakot aniya ay sa ibang lugar.

Tinukoy ni Duque ang mga kaso ng coronavirus sa Iloilo City at Puerto Princesa. (Issa Santiago)