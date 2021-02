MGCQ aprub sa mga gov, face-to-face class kinontra

Hindi pa umano panahon para magsagawa ng face-to-face class kahit sa mga low-risk area lalo na’t may bagong variant ng coronavirus habang maaari na ang paglalagay sa bansa sa modified general community quarantine (MGCQ) sa Marso, ayon sa League of Provinces of the Philippines (LPP), isang samahan ng mga gobernador sa bansa.

“Kami po ay opposed diyan sa face-to-face ng mga bata. Alam n’yo po, napakahirap kontrolin ‘yong mga bata. At alam n’yo po rito, ang transmission ay nangyayari sa bahay-bahay. Kahit po ‘yong mga bata ay nai-infect,” paliwanag ni LPP president Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr., sa isang panayam sa radyo.

Ayos naman aniyang mag-MGCQ na ngunit nais nilang magkaroon ang mga gobernador ng awtoridad na magpatupad ng lockdown o palitan ang kanilang quarantine status kung kinakailangan.

Hindi naman pabor ang LPP sa pagsasama sa 5-anyos pataas sa mga APOR dahil kahit kasama ng mga ito ang kanilang magulang ay nasa panganib pa rin na mahawa ng virus.

“Mga hanggang 12 years old, ‘yan, puwedeng ibaba. Puwede pong ibaba hanggang 12 years old. Below that, huwag na muna ho at dadami lang ho ‘yong mahahawa,” ani Velasco.

Tutol din sila sa pagbubukas ng mga sinehan dahil mahigit isang oras ang itatagal ng mga tao roon at hindi ito open area. (Issa Santiago/Dolly Cabreza)