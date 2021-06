MGB, DENR binalaan sa open pit mining

Babala ni Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers sa Mines and Geosciences Bureau (MGB) at Department of Environment and Natural Resources (DENR) na huwag gawing ‘gatasan o pagkaperahan’ ang tulu­yan nang pag-alis ng ban sa open-pit mining.

Ang pag-alis ng ban sa open-pit mining ay nakapaloob sa proposed Implementing Rules and Regulations (IRR) kaugnay sa inisyu kamakailan na Executive Order 130 ng President Rodrigo Duterte, na nag-aalis sa ipinatupad na moratorium sa lahat ng bagong mining projects.

Banta ni Barbers sa mga ospisyal ng MGB at DENR na huwag itong gawing oportunidad para ‘gatasan o pagkaperahan’ kapalit ng pagkakakompromiso ng kapaligiran at taumbayan.

“We will be watching closely. Any and all attempts to turn this into a money-making venture by any agency official will be exposed and prosecuted”, giit pa ni Barbers. (Eralyn Prado)