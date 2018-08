Mga yumari kay Sereno, pina-impeach

SINAMPAHAN ng kasong impeachment nitong Huwebes ang pito sa walong mahistrado ng Supreme Court (SC) na bumoto pabor sa pagpapatalsik kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno.

Ayon kay Albay Rep. Edcel Lagman, nilabag ng mga nasabing ma­histrado ng kasalukuyan­g Saligang Batas ng bansa ng sang-ayunan nila ang quo warranto petition na isinampa ni Solicitor General Jose Calida na kumukwestyon sa kwa­lipikasyon ni Sereno bilang punong mahistrado.

Ang nasabing desisyon ng Kataas-taasang Hukuman noong Mayo ay nagpatalsik kay Sereno sa kanyang poder dahil “null and void” umano ang kanyang pagkakata­laga sa simula pa lamang.

Bigo umano si Sereno na isumite sa Judicial and Bar Council (JBC) ang ilan sa mga pangunahing rekititos sa pagiging punong mahistrado kabilang na ang kanyang Statement of Assets and Liabilities (SALN) habang siya ay nanunungkulan sa gobyerno bilang kawani at propesor sa Uniber­sidad ng Pilipinas (UP).

Maliban kay Lagman, ang iba pang mga mambabatas na nag-endorso ng impeachment case ay sina Ifugao Rep. Teddy Baguilat, Akba­yan Party-list Tom Villarin at Magdalo Party-list Rep. Gary Alejano.

Kabilang sa mga sinampahan ng impeachment ay sila Associate Justices Teresita Leonardo-De Castro, Diosdado Peralta, Lucas Bersamin, Francis Jardeleza, Samuel Martires, Noel Tijam, Andres Reyes Jr., at Alexander Gesmundo.

Hindi na isinama sa kaso si Associate Justice Samuel Martires na itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong Ombudsman nitong nakaraang Agosto 6.

Sinabi pa ni Lagman na mas malakas ang impeachment complaint kaysa sa kasong administratibo at iba pang reklamo para madiskuwalipika sina De Castro, Peralta, Bersamin at Reyes bilang mga nominado at susunod na punong mahistrado ng Korte Suprema.

Giit ni Lagman, hiwa-hiwalay ang kanilang kasong isinampa upang hindi ito maibasura sa aspetong teknikal.