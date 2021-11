Mga worker na patuturok walang kaltas sa sahod

Hindi ikokonsiderang absent sa trabaho ang lahat ng mga empleyadong babakunahan kontra COVID-19 simula sa Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1.

Sa ilalim ng Proclamation No. 1253 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon, idedeklara ang nasabing tatlong araw bilang “Bayanihan Bakunahan National COVID-19 Vaccination Days” kung saan ay hinihikayat ang mga pamahalaang lokal na kumbinsihin ang kanilang mga nasasakupan na magpabakuna para maging protektado sa peligro ng COVID-19.

Samantala, kailangan namang ipakita ng mga empleyado ang patunay na nagpabakuna sila para hindi mamarkahang absent sa kanilang trabaho.

Layon ng hakbang na paigtingin ang diwa ng pagkakaisa sa hanay ng private at public sector para mabilis na makamit ng bansa ang hinaha-ngad na pagbabakuna sa 70% ng populasyon.

Inatasan din ng pa¬ngulo ang lahat ng ahensiya ng gobyerno at iba pang government owned or controlled corporations, state universities at colleges at mga local government unit na aktibong asistihan ang Department of Health, Department of the Interior and Local Government at National Task Force Against COVID-19 para sa epektibo nitong pagpapatupad. (Mia Bilones)