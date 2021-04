Mga winning ticket maaari pa kubrahin

DAHIL sa pagsasailalim sa enhanced community quarantine (ECQ) ng National Capital Region (NCR) ay nabahala ang mga karerista na baka mapaso ang kanilang hawak na winning ticket at hindi nila makuha ang kanilang panalo.

Isang buwan lang ang ibinibigay na palugit para kubrahin ang panalo, pinahaba ng Inter-Agency task Force ang ECQ nakaraan kaya naman patuloy na hawak pa rin ng mga karerista ang kanilang winning tickets.

Subalit biglang napangiti ang mga karerista matapos maglabas ng pahayag ang Manila Jockey Club Inc. (MJCI) na ipinaskil naman ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa kanilang Facebook page.

“With the temporary suspension of our racing operation due to the enhanced community quarantine (ECQ) implemented by the IATF in NCR plus bubble which includes Carmona, Cavite, we would like to inform the Games and Amusements Board (GAB) that we will be extending the validity of all unclaimed dividends and winning for 30 days for the races held from February 16, 2021 to March 17, 2021. Claiming of tickets shall start upon resumption of operations as allowed by IATF, Philippine Racing Commission and GAB,” statement ng MJCI.

Nagsimula ang pagkansela ng karera noong Marso 20 kung saan ang karera ay ginanap sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite.

Pagkakataon sanang kubrahin ng mga karerista ang kanilang winning tickets dahil sa San lazaro ang karera pero biglang kinansela ang karera at nawalan ng operation na umabot sa mahigit tatlong linggo.

Ilang stakes races din ang naapektuhan, hindi natuloy ang paglarga ng Commissioner’s Cup noong Marso 21. (Elech Dawa)