Mga water project sa Bicol

Ilang tulog na lang, muli nating gugunitain ang Araw ng mga Puso.

Ngunit para sa inyong lingkod, maaga nating naiparamdam ang mainit na pagmamahal sa ating mga kababayan. Kamakailan, inilunsad ko at ng Ako Bicol Party-list (AKB) ang Water System Project para sa pitong barangay sa Albay. Nakakataba ng puso ang labis na pasasalamat ng mga residente dahil napabilang ang kanilang lugar sa proyektong ito. Kung ang pasasalamat ay naiipon tulad ng tubig, umaapaw tayo nito!

Dahil sa programa ng inyong lingkod at ng AKB, napalagyan natin ng water system ang barangay Alobo at Mayon sa bayan ng Daraga; barangay Mariawa sa siyudad ng Legazpi; barangay Del Rosario sa Camalig; barangay San Andres sa Sto. Domingo; at barangay Mosrobon sa bayan ng Bacacay.

Ngayon, hindi na kailangang maglakad ng ilang kilometro ang ating mga kababayan upang umigib ng tubig dahil meron nang water system ang kanilang lugar. Malinis ang tubig kaya’t magagamit ito bilang inumin at maging sa pagluluto. Hindi na rin kailangang pumunta sa ilog para maglaba dahil magagawa na nila ito sa kanilang bahay. Nakatulong din sa peace and order ang malapit na kuhanan ng tubig dahil hindi na nabibiktima ng masasamang loob ang ating mga kababayan, lalo na ang mga kababaihan, habang naglalakad sa liblib na lugar sa pagkuha ng tubig.

Personal na adbokasiya at inisyatibo ng inyong lingkod ang naturang water project upang mabigyan ng malinis at maayos na tubig ang mga mamamayan, lalo na ang mga nakatira sa upland areas. Napag-alaman kasi sa isang pag-aaral na halos kalahati ng 3,000 barangay sa Bicol region ang walang water system samantalang 2,000 barangay naman ang walang mapagkunan ng malinis at inuming tubig sa kanilang komunidad.

Unti-unti po nating tinutugunan ang pangangailangan ng mga Bicolano sa malinis na inuming tubig. Kaya naman sa ginawang pagtulong natin sa mga binagyo noong nakaraang taon, isinabay na rin natin ang pagpapatayo ng mga water systems.

Kabilang dito ang water project sa San Isidro Village sa Virac, Catanduanes na napakinabangan ng higit sa isandaang kabahayan. Sa barangay San Roque naman sa Malilipot, Albay ay higit isandaang pamilyang apektado ng bagyo at landslide ang napagkalooban din ng water system.

Nagpapasalamat ako sa mga katuwang natin sa proyektong ito sa pangunguna ng national government at Sunwest Care Foundation. Noong 2020, binigyan ng P200 milyong budget ang Bicol region para sa konstruksyon ng water facilities sa 1,800 barangay sa rehiyon.

Hindi madali ang humingi ng budget para sa water projects dahil kinailangan natin itong ipaglaban sa mga pagdinig mula committee hanggang plenary level bago ito maaprubahan ng Kongreso at lagdaan ng Pangulo para maisabatas.

Ang pondong nakapaloob sa 2020 General Appropriations Act ay ginamit sa pagpapagawa ng Level 1 at 2 water facilities sa mga liblib na lugar na hindi sineserbisyuhan ng mga public at private local water districts dahil sa takot ng pagkalugi.

Bukod sa water system project na flagship program ng AKB, mayroon din tayong programa para sa edukasyon, kalusugan at imprastraktura upang mapasigla ang ekonomiya at agrikultura sa rehiyon.

Kahit nalumpo ang rehiyon dahil sa mga magkakasunod na bagyo noong 2020, kaya-kaya nating bumangon basta’t sama-sama at nagtutulungan. Laging tandaan, kasama po ninyo ang AKB tungo sa kaunlaran. Sa inyong lahat, bumabati ako ng Happy Valentines!