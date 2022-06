Mga wagi sa e-sabong tagilid panalo

Posibleng hindi mabayaran ang mga tumataya sa online sabong dahil ilegal ang operasyon ng mga ito.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Department of Interior and Local Government (DILG) Undersecretary Jonathan Malaya na hindi na regulated ang operasyon ng e-sabong kaya ilegal ang operasyon ng mga ito.

Wala aniyang magiging habol ang mga tumataya sa e-sabong kapag nanalo ang mga ito dahil walang ahensiyang nagre-regulate sa mga ito.

“Ang panawagan po namin sa ating mga kababayan, since ito pong e-sabong sa ngayon ay ilegal na, posible pong hindi po kayo mabayaran because it’s unregulated. Kung tataya po kayo rito, kung makikipagsapalaran po kayong tumaya rito ay it’s perfectly possible na hindi kayo mabayaran because underground na po itong mga operasyon na ito. And we expect that in the next few days ay wala nang maiiwan na website na operational sa ating bansa,” ani Malaya. (Aileen Taliping)