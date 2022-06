Mga vlogger ‘binasbasan’ sa Malacañang

Isinusulong ng mga papasok na opisyal ng Presidential Communications Operations Office (PCOO) na payagang makapag-cover sa Malacañang ang mga vlogger.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni incoming PCOO Secretary Trixie Cruz-Angeles na isa ito sa binabalangkas nilang prayoridad para makapag-cover ang mga vlogger sa briefing ni President-elect Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos jr.

“We are pushing for the accreditation of bloggers to be invited to some of the briefings especially those conducted by the president-elect. ‘Yon pa lang ‘yong sa aming na-formulate na priority for the incoming PCOO,” ani Angeles.

Pero sa kabuuan aniya ay titingnan nila ang mga naka-pending na projects ng PCOO at pagpapasyahan kung alin ang itutuloy at hindi na dapat ipagpatuloy pa.

“In general, we wil have to make an assessment of all the pending projects and we’ll decide later on whether to prioritize them or to keep them possibly on the back. Wala pa po kaming decisions on which stay and which one is should go,” dagdag ni Angeles.

Sinabi ng incoming PCOO head na nakipag-ugnayan na sila kay PCOO Secretary Martin Andanar at nagsimula na ang pag-uusap ng transition teams para sa maayos na paglilipat ng trabaho.

Ping-aaralan din aniya nila ang posibilidad na magkaroon ng mga pag-uusap at tutukan ang mga isyung may kinalaman sa maling impormasyon at fake news. (Aileen Taliping)