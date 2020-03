Mga turista binawal sa Bohol

NAGDESISYON ang lokal na pamahalaan ng Bohol na isailalim ang lalawigan sa community quarantine mula Marso 16 hanggang 20 para mabigyan ang mga opisyal nitong maisagawa ang mga hakbang para sa pagkontra sa coronavirus disease (COVID-19).

Sa anunsyo ni Bohol Governor Arthur Yap kahapon, nilinaw niya na sa limang araw na pagsasara ng lalawigan, maaari pa ring makalabas ang mga residente, “That’s why this is not a lockdown. Lockdown means nobody comes in and nobody goes out. A lockdown means you stay in your home…This is a community quarantine.”

Gayunman, hindi muna magpapapasok ng mga turista sa lalawigan.

Magpaplano umano ang mga lokal na opisyal kabilang ang mga alkalde, mga lokal na ahensiya at maging ang mga civic at religious organization para sa paghahanda sa COVID-19.

Kasabay nito, nagha­handa na ang mga may-ari ng negosyo partikular na ang mga may kaugnayan sa turismo para sa magiging epekto ng sakit.