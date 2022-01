Mga tulisan nagpaulan ng bala, 143 dedo

Daan-daang armadong nakamotorsiklo ang sumalakay sa 10 nayon sa distrito ng Anka at Bukkuyum sa Nigeria nitong nakaraang linggo.

Umabot sa 143 katao ang namatay sa pamamaril noong Miyerkoles hanggang Huwebes.

Ayon sa mga nakaligtas, ninakawan, sinunog ang tahanan, saka pinagbabaril ng mga suspek ang mga residente.

“We buried a total of 143 people killed by the bandits in the attacks,” sinabi ng pinuno ng komunidad sa isa sa mga apektadong nayon sa estado ng Zamfara na si Balarabe Alhaji.

Samantala, opisyal nang kikilalanin ng gobyerno ng Nigeria ang mga tulisan bilang mga terorista upang makapagpataw ng mas mahigpit na parusa laban sa mga ito.

“We labeled them terrorists… We are going to deal with them as such,” pahayag ni President Muhammadu Buhari. (Sherrylou Nemis)