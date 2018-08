Mga Tulfo, anak ni Noli, PTV Boss nagsabwatan

MAAARING maharap sa kasong katiwalian si dating Tourism Secretary Wanda Tulfo-Teo, kapatid nitong si Ben Tulfo ng Bitag Media Unlimited, ang anak ni broadcaster at da­ting Vice President Noli ‘Kabayan’ de Castro, at PTV-4 president Dino Antonio Apolonio dahil sa pagsasabwatan diumano sa P120 million advertisement ng Department of Tourism (DOT).

Ayon kay Senador Richard Gordon, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi angkop ang kasong plunder gaya ng sinabi ni Senador Antonio Trillanes IV dahil hindi naman umano ibinulsa ang buong budget para sa advertisement contract dahil ginamit iyon sa patalastas ng DOT na ipinalabas naman sa PTV-4.

“Graft, I don’t think it will be a case for plunder. Unang-una, ginamit naman ang pera for TV ads. Hindi naman ibinulsa. Nagnegosyo sila, ‘yun ang masama. Mukhang nabigyan ng ayuda ang negosyo ng kapatid. Hindi ako naniniwalang hindi nila alam ‘yun,” sabi ni Gordon

Pero absuwelto para kay Gordon ang isa pang kapatid ni Teo na si Erwin Tulfo dahil talent lang umano ito ng Bitag Media at hindi kasali sa kontrata.

Nauna rito ay ibinunyag ni Ben Tulfo na hindi sila magkakasundo na magkakapatid at may kanya-kanya silang de­sisyon sa buhay kahit na inaakusahan na nagsabwatan sa DOT ads.

“Sa aming magkakapatid, mawalang galang lang, maliban kay Erwin, may kanya-kanya kaming buhay. Ang relasyon ho namin hindi close, FYI, kalat naman sa media ‘yan para kaming nu’ng isang kapatid ko para kaming tubig at langis hindi puwedeng ihalo,” sabi ni Ben Tulfo.

Kasunod ito nang paggigiit ni Teo na hindi niya alam na si Ben ang producer ng progra­mang ‘Kilos Pronto’ at tanging alam niya ay sa Bitag lamang sangkot ang kanyang kapatid.

Hindi naman naniniwala sina Gordon at Trillanes.

“Si Wanda is a cabinet officer, dapat alam niya, alam ng staff niya na ‘yung ginagawa niya ay binabasa nila ang kontrata. Nakalagay du’n specified ‘yung program ng kanyang kapatid. Dapat du’n nabantayan so talagang hindi maalis ang perception and even the conflict of interest,” paliwanag pa ni Gordon.

Ipinunto ni Gordon ang katagang ‘blind’ sa proseso kung saan ginamit ang PTV-4 para makipagtransaksiyon sa isang ‘block timer ­program’.

Sinabi naman ni Trillanes na sabit din sa kaso si DOT Undersecretary Katherine de Castro na siya ring chairperson ng Bids and Awards Committee dahil pinalusot nito ang kontrata sa advertisements na mapunta sa programang ‘Kilos Pronto’.