Mga tulay sa Pampanga at Bataan binuksan na sa motorista

BINUKSAN na ng Department of Public Works and Highways (DPWH) ang bagong Pasac-Culcul Bridge 1 at 2 sa kahabaan ng Sto. Tomas-Minalin Road sa Minalin, Pampanga at ang tulay sa Samal sa kahabaan ng Layac-Balanga-Mari­veles Port Road sa Samal, Bataan na maaari nang madaanan ng mga motorista.

Ang pagbubukas ay pinangunahan ni House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo kasama si Public Works and Highways Secretary Mark Villar at mga opisyales ng kagawaran at lokal na opisyal.

Bukas na ang bagong Pasac-Cucul Bridges 1 at 2 na replacement pro­jects ng dalawang bailey bridges sa Pampanga na nasa kahabaan ng 15-kilometer diversion road na nag-uugnay sa aba­lang kalsada sa Sto. Tomas at lungsod ng San Fernado, Pampanga.

Ang bagong Samal Bridge ay kapalit ng isang lumang 2-lane bridge na may mga kalawang na guhit na bakal na kailangan ng mapalitan ng reinforced concrete girder.

Ang DPWH BCRP ay naglalayong palitan ang mga umiiral na mahinang tulay sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong tulay na magbibigay ng mataas na epekto sa komunidad na nag-uugnay sa mga road network sa buong bansa, dagdag pa ni Villar.