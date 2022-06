Mga tsuper nagpapaiskor ng e-jeep sa gobyerno

Umapela ang ilang transport group sa pamahalaan na tulungan na lamang silang makabili ng modern jeepneys o e-jeepneys upang hindi na sila dumepende pa sa petroleum products.

Ayon kay Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Operator Nationwide (PISTON) sa pamumuno ng national president Mody Floranda, mas mainam kung matutulungan ng gobyerno ang small operators na makabili ng modern jeepneys o e-jeepneys para hindi na sila mamroblema pa sa patuloy pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo.

“Halos hindi na kumikita [ang myga drayber], tapos ito pa ‘yong isinasalubong sa atin ng pamahalaan, ‘yong lingguhang pagbabago ng presyuhan ng mga produktong petrolyo. Kung titingnan natin, parang sinasalaula na ‘yong mamamayang Pilipino ng mga malalaking kompanya ng langis kasi may mga araw na binababa nila ‘yong diesel, may mga araw naman na tinataas ang diesel at binababa naman ang gasolina,” ayon kay Floranda.

Samantala, sinabi naman ni Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines (FEJODAP) president Ricardo ‘Boy’ Rebaño, marami na sa kanilang mga jeepney driver ang naghahanap ng ibang mapagkakakitaan dahil hindi na umano nila kakayanin pa ang patuloy na big time na pagtataas ng petroleum products.

Base sa May 30 hanggang June 3 oil trading, sinabi ng taga-industriya na ang presyo kada litro ng diesel ay tataas ng P6.30 hanggang P6.60 ngayong Linggo. (Dolly Cabreza)