Mga transaksyon sa inahan ni Trillanes sa kagamhanan, giutingkay na sa Palasyo

Giutingkay na ang mga nahimong transaksiyon sa kagamhaan sa inahan ni Senador Antonio Trillanes IV nga si Estrelita.

Matud ni Presidente Rodrigo Duterte nga hilom nga miimbestigar ang kagamhanan sa mga gisudlan nga transaksiyon sa inaha ni Trillanes sa gobyerno niadtong anaa pa sa serbisyo ang amaha niini sa Philippine Military Academy (PMA).

Gipaniguro sa Presidente nga ipagawas nila ang mga dokumento nga nagmatuod nga malambigit sa mga government transaction si Estrelita nga usa ka sibilyan.

“We are looking into the paper, we are investigating quietly. ‘Yung mga deals sa panahon ng tatay niya, ‘yung involved ang nanay. And he can be very sure na lalabas lahat ‘yan,” matud sa Presidente.

Kini gitawag niyang transactional corruption nga maoy gipasangil sa senador sa iyang pamilya.

Matud ni Duterte nga sa panahun nga makita ang dokumento dinhi mapamatud-an nga ang pamilya sa senador maoy nakalapas.

“Trillanes was inside his father’s office, walang ginawa kundi kumain ng peanut butter at inubos ang pan doon. Kaya ganon ka you acted like a spoiled brat,” dugang pamahayag sa Pangulo.