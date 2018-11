Mga tour guide na pipi’t bingi kinuha ng DOT

BILANG bahagi ng barrier-free tourism na itinutulak ng Department of Tourism (DOT), ilang pipi at bingi ang binigyang-akreditasyon ng tanggapan para magsilbing tour guide.

Ayon kay Tourism Secretary Bernadette ­Romulo-Puyat, makatutulong ang deaf/mute para matugunan din ang pangangailangan ng mga ­bumibisita sa bansa na may special needs.

“Not only will this provide quality service to tourists with special needs, but more importantly, this will create opportunities, which are the very essence of an inclusive tourism industry,” paliwanag ni Puyat.

Ani Puyat, isa sa pagkukulang sa turismo ng bansa ay kawalan ng service providers na maa­aring makipagtalastasan sa mga local at foreign tourists na pipi at bingi lalo na sa pamamasyal ng mga ito sa mga historical places sa bansa.

Sa ngayon ay may 13 nang hearing-impaired tour guides ang DOT na tinuturuan at dumaan sa training, ang mga ito ay magbibigay ng kanilang serbisyo sa Rizal Park, National Museum at Fort Santiago.

Gumamit sila ng mga espesyal na modules sa pagsasanay sa tour guiding.

Bukod dito, may 27 iba pang mga aspiring ­special tour guides ang nakapasa sa DOT training.