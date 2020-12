Mga telco nag-uunahang magpaliwanag sa palpak na serbisyo

Kanya-kanyang paliwanag umano ang mga telecommunication company matapos punahin ng Malacañang ang palpak na serbisyo sa telepono at maging sa internet nitong mga nakalipas na araw.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na matapos niyang punahin ang serbisyo ng telcos sa kanyang nakaraang press briefing ay nag-uunahan aniya ang mga ito na magpaliwanag.

“Lahat sila nag-uunahang magbigay ng eksplanasyon. Pero nagkaroon po kami ng kasunduan — the Tuesday briefing will be exclusively on telcos. So we will have the telcos. All three of them and the NTC on Tuesday,” ani Roque.

Pagkakataon na aniya ng media na maitanong sa mga kinatawan ng mga telco ang lahat ng gustong malaman patungkol sa kanilang serbisyo.

Kasama rin sa Martes ang kinatawan ng National Telecommunications Commission para sagutin ang mga tankng patungkol sa kalided ng serbisyo ng dalawang telcos na may duopoly sa internet service at mobile phone service sa bansa.

Sa ngayon ay hindi pa nakakapagsimula ng kanilang operasyon ang third player na Dito na inaabangan at hinihintay ng mayorya ng mga Pilipino. (Aileen Taliping)