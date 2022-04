Mga Teen housemate pinuri ng historian

Natuwa ang historian na si Ambeth Ocampo sa ginawang hakbang ng “PBB” para mas mapaintindi muli sa teen housemates ang kasaysayan ng Pilipinas at para na rin mapalawak ang kaalaman ng manonood ng reality show.

Tinour ni Ambeth ang teen housemates na sina Dustine Mayores, Luke Alford, Gabb Skribikin, Maxine Trinidad, Tiff Ronato sa isang kilalang museo sa Makati para mas matuto sa mga mahahalagang aral ng nakaraan.

Saad ni Ambeth na may alam ang mga ito sa kasaysayan at kailangan lang na ipaalala sa kanila ang mga ito.

“They are the same age as my students, their questions and comments both on and off-cam demonstrated they knew some Philippine history,” sabi ng historian.

“They got 8/9 quiz questions correctly not because I am a good teacher, but they were immersed in the Ayala Museum where the visual aids were literally larger than life.”

Matatandaan nga naging usap-usapan ang pagkakamali ng ilang teen housemates sa sagot nila sa history quiz. Nagbukas ito ng diskusyon tungkol sa edukasyon na natatanggap ng mga kabataan ngayon.

Naging daan din ito para makita ng education sector sa bansa ang kakulangan sa pagpapaalala ng kasaysayan sa mga kaedad ng teen housemates.

Samantala, dahil sa pagkuha ng mataas na scores ng housemates sa kanilang midterm at final exams tungkol sa kasaysayan ng bansa ay nanalo sila sa weekly task. Maraming netizens nga ang pumuri sa weekly task ni Kuya at maging sa pagsasapuso ng housemates sa nasabing task. (Dondon Sermino)