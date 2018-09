Mga talentadong Pinoy na nagpasiklab sa Ellen DeGeneres show

Nasa ika-16th season na ang talk show ni Ellen DeGeneres at paboritong i-guest ng American comedienne and talk show host ang mga talentadong Pinoy.

Si Ellen mismo ang nag-iimbita sa mga ito dahil bilib na bilib siya sa kakaibang talento na puwedeng ipakita ng mga Pinoy.

Kaya balikan natin ang mga talentadong Pinoy na nagkaroon ng magandang exposure sa show ni Ellen na naging daan para mas mapansin sila at mas makilala pa sila sa buong mundo:

CHARICE PEMPENGCO a.k.a. JAKE ZYRUS:

Taong 2007 noong ipahanap ni Ellen si Charice Pempengco pag­katapos niyang mapanood ito via YouTube.

Umawit si Charice ng dalawang songs (And I Am Telling You and I Will Always Love You) kunsana nag-standing ovation ang audience sa show ni Ellen.

Doon na nagsimula ang pagsikat ni Charice dahil naimbitahan siyang mag-guest sa The Paul O’Grady Show in London at sa The Oprah Winfrey Show sa episode na “World’s Smartest Kid”.

Tinulungan ni Oprah si Charice at humingi pa ito ng tulong sa Grammy winner na si David Foster. Naging sunod-sunod ang mga singing engagement ni Charice sa Amerika at kinuha pa siyang mag-guest sa TV series na Glee. Nakagawa rin ng dalawang pelikula si Charice na Alvin and the Chipmunks at Here Comes The Boom.

Nakapag-release din siya ng self-titled album noong 2010 kunsaan naging hit ang single niyang Pyramid na umabot sa number 8 ng Billboard 200. Making her the first Asian singer to land the Top 10.

Pero hindi nagtagal ang pagsikat ni Charice dahil sa pagkakaroon nito ng mga personal na problema na nakaapekto sa kanyang magandang singing career.

Taong 2013 nang aminin ni Charice na isa siyang lesbian at in-love siya sa isang babae na naging dahilan ng alitan nila ng kanyang ina.

Noong nakaraang taon ay pinalitan na ni Charice ang name niya to Jake Zyrus at isa na siyang transman. Dumaan na siya sa pagpapatanggal ng kanyang mga breast at nagsimula na siya sa testosterone treatment para maging ganap na lalake na siya.

ARNEL PINEDA:

Standing ovation din ang natanggap ng lead vocalist ng Journey na si Arnel Pineda nang una siyang mag-guest sa show na Ellen in 2008.

Aksidenteng napanood ng Journey member na si Neal Schon ang mga YouTube videos ni Arnel singing cover versions ng Journey hit singles na Faithfully at Separate Ways.

Naghahanap sila ng kapalit ng kanilang frontman na si Steve Perry at natagpuan nila iyon kay Arnel na dating may banda na The Zoo na may mga gig sa iba’t ibang venue.

Ang paglabas ni Arnel sa Ellen ang unang live performance niya sa show bilang bagong member ng Journey.

Muling bumalik sa Ellen si Arnel noong 2016 para i-promote ang Journey Tour sa Europe at Amerika.

RHAP SALAZAR:

2009 naman noong mag-guest sa Ellen ang former child actor at singer na si Rhap Salazar. Napanood ni Ellen ang YouTube videos ng 12-year-old na si Rhap noong manalo ito bilang Junior Grand Champion Performer of the World sa 2009 World Championships of Performing Arts (WCOPA). Tinalo ni Rhap ang mga contestant mula sa 48 countries.

Nakatanggap ng standing ovation si Rhap nang awitin niya nang live sa Ellen ang All By Myself.

Nagsimula si Rhap bilang contestant sa singing contest na Little Big Star noong 2004 kunsaan nakasabay niya si Charice Pempengco.

Bilang child actor, lumabas siya sa mga pelikulang Paano Kita Iibigin, Pasukob, Ikaw Pa Rin (Bongga Ka Boy) at Father Jejemon.

Sa edad na 22, focus si Rhap sa pagsulat ng songs para sa mga baguhang singers.

ZENDEE ROSE TENE­REFE:

Noong 2012, pinahanap ni Ellen ang babaeng napanood niya sa YouTube na may title na “Random Girl” at umaawit ito sa isang videoke ng Whitney Houston song na I Will Always Love You.

Ito ay ang 21-year-old na si Zendee Rose Tenerefe na nakasanayan na raw ang dumaan sa SM Megamall para umawit sa pini-promote na videoke.

Namangha si Ellen sa ganda ng boses ni Zendee nang awitin niya nang live ang And I Am Tellin’ You.

Pagkauwi ni Zendee sa Pilipinas, nagkaroon siya agad ng recording contract with Warner Music Philippines at ni-release ang kanyang album noong 2013 na may title na I Believe.

Bago ang mga ito, sumubok mag-audition si Zendee sa X Factor Philippines in 2012, pero hindi siya nakaabot na maging contestant.

Noong 2015, naka-duet ni Zendee ang English singer na si Jessie J sa awitin ng Flashlight via the music making app na Smule.

JOHN PHILIP BUGHAW a.k.a. BALANG:

In 2015, naaliw si Ellen sa YouTube video ni John Philip Bughaw o mas kilala bilang Balang dahil sa cute na pagsayaw nito. Pinahanap niya si Balang at pinasayaw niya ito sa kanyang show na ikinatuwa ng kanyang audience.

Napag-alaman ni Ellen na 4 years old pa lang si Balang noong matuto itong sumayaw at ang pagsayaw nito sa song ni Justin Bieber na Sorry ay nakakuha ng 8 million views on YouTube.

Dahil sa guesting na iyon ni Balang, kinuha siya ng GMA-7 para gawin ang life story nito sa Magpakailanman. Naging cast din siya ng mga teleserye na Magkaibang Mundo at Conan The Beautician. Naging host din siya ng talent search na #Like with Tom Rodriguez.

Muling pinabalik ni Ellen si Balang noong 2017 para maging guest at nag-dance showdown sila ng DJ ng show na si tWitch.

Kinuha ring mag-guest si Balang sa show na Good Morning San Diego at sa Little Big Shots sa United Kingdom.

Isang certified Zumba instructor na si Balang. Nabigyan siya ng certicate noong 2016 nang maimbitahan ito um-attend ito ng Zumba Instructor Convention sa San Diego, California.