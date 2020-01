Mga tagong beki lumantad sa ‘Eat Bulaga’

Pinaiyak ang madla:

Bumaha ng luha sa loob ng studio ng “Eat Bulaga”, at kahit sa mga bahay-bahay na nakatutok sa segment na ‘Bawal Judgmental’.

Si Melanie Marquez ang kumilatis sa mga pagkatao, sumagot sa mga tanong ng mga “Eat Bulaga” host na sina Joey de Leon at Vic Sotto.

Number one nga sa Twitter ang #EatBulaga dahil na rin sa reaksiyon ng mga netizen.

Tungkol nga ito sa mga ‘paminta’ (tawag sa mga beki na hindi pa tuluyang maka-out o makaladlad).

Sabi nga ni Maine Mendoza: “Bumabaha ng luha ngayon sa APT Studio. *sniffs* Coming out is not easy kaya proud kaming lahat sa tapang niyo to do it here. Isang mahigpit na yakap sainyong lahat! @eatbulaga #BawalJudgmental.”

Sabi naman ni kristinebernadette: “Nakakaiyak tlaga ang segment ngayon ng #EatBulaga. You don’t have to be sorry for being what you are. You deserve freedom. You deserve Happiness Come Out and be brave! #BawalJudgemental @EatBulaga.”

Ramdam na ramdam nga ang takot sa boses, mukha ng mga kasali sa segment na ito. Ito nga raw ang unang pagkakataon na ipinaalam nila sa publiko, lalo na sa mga pamilya nila, ang tunay nilang pagkatao.

Hindi raw nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila, o kung tatanggapin ba sila ng mga mahal nila sa buhay.

“Kaya ako nandito kasi para sa anak ko, kasi tuwing binibisita ko siya sinasabi niya ‘Papa, bakla ka ba?’ Balang-araw ‘pag napanood niya to, masasabi niyang proud siya sa akin,” sabi ng isa sa mga kasali na si Prince.

“Parang nakawala na ako sa kulungan,” sambit naman ni Jimar.

“Kung LGBT kayo ‘wag niyong ikahiya na LGBT kayo,” saad ulit ni Prince.

“Parang napanatag ‘yung loob ko kasi hindi mo na kailangan magpanggap,” hirit ni Ronan.

“Natatakot po ako na baka ikahiya nila ako… Sana po hindi kayo magalit. Sana po kung ano ‘yung pagkatao ko, tanggapin niyo po ako nang buong-buo… Isa lang po ang masasabi ko, miss ko na kayong lahat,” pahayag ni Aries.

“Walang ibang uunawa sa anak ko kundi kami,” ang sabi naman ng isa sa mga tatay ng kasali na si Daddy Calvin.

“Ang mahalaga po ay maging mabuti siyang bata…” sabi ri ni Mommy Lisa sa kanyang anak na lumantad na beki.

At paalala nga ni Doc. Dawn dela Cruz:

“Being a gay… Doesn’t make them less of a person.

“Hindi natin sila kailangang kaawaan, dapat natin sila hangaan.”

Well…