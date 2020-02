Mga taga-showbiz 8-16 oras kada araw na lang magtatrabaho

Tagumpay na naisulong ni FDCP Chair Liza Diño-Seguerra ang Joint Memorandum of Agreement (MOA) para sa working condition ng mga manggagawa sa audio-visual ng film industry.

Ipinagmamalaking pinost ng asawa ni Liza na si Ice Seguerra sa kanyang Instagram ang mga larawan nila ni DOLE Sec. Bebot Bello at ang pirmadong MOA.

“Love Liza Diño-Seguerra, thank you for working so hard to make sure na mangyayari ito. Sec. Bebot Bello, sir, maraming maraming salamat!!! Sir Leo, Tito Rez, at sa lahat nang nagta-trabaho para maisakatuparan itong pangarap na ito. FDCP at DOLE, walang katapusang pasasalamat… Para sa mga kasamahan sa tinatangi nating industriya.

“Sa mga nagkakasakit at mga tuluyang nawala na. Sa mga walang tulog at walang pahinga. Sa mga nagbigay at nagbibigay ng dugo, pawis, puso at kaluluwa.

“Tayo ang mga manggawa ng audio-biswal sa Pilipinas. Ilang Dekada nating isinulong ito, sa wakas naisakatuparan na.

“THE JOINT MEMORANDUM CIRCULAR ON GUIDELINE GOVERNING THE WORKING CONDITONS AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH OF WORKERS IN THE AUDIO-VISUAL PRODUCTION HAS BEEN SIGNED!!!! WOOOOHOOO!! THANK YOU DOLE AND FDCP!!! Sa kongreso naman ang susunod na laban Padayon sa ating lahat.”

Ang balita ko, kapag naisakatuparan na ito, hanggang 8 to 16 oras na lang kada araw puwedeng magtrabaho ang mga taga-showbiz. (Rey Pumaloy)