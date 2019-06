Mga taga-San Juan pinagtitipid ng tubig sa Wattah Wattah Festival

HINIKAYAT ng isang opisyal ng Simbahang Katolika ang mga mananampalataya na iwasan ang pagsasayang ng tubig sa taunang pagdiriwang ng Wattah Wattah na mas kilala bilang Basaan Festival sa kapistahan ng San Juan City ngayong araw.

Ayon kay Fr. Jerome Secillano, executive secretaty ng Permanent Committee on Public Affairs ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP), dapat na maging praktikal ang mga mananampalataya, partikular ang mga taga-San Juan City sa paggamit ng tubig habang ipinagdiriwang nila ang Basaan Festival o paggunita sa pagbibinyag ni San Juan Bautista sa ating manunubos na si Hesus.

“Those who will celebrate the Feast of St. John the Baptist should be smart enough not to waste water for the sake of merriment especially in this time of water shortage,” anang pari.

Aniya, ang pagdiriwang at pagpapamalas ng pananampalataya ang tunay na diwa ng paggunita sa kapistahan ng mga santo at hindi ang pagpapamalas ng mga kaugalian, nakasanayan at tradisyon.

Nagsimulang makaranas ng kakulangan sa supply ng tubig ang malaking bahagi ng Metro Manila noong Marso. Mahigit 52,000 kabahayan ang nawalan ng tubig dahil sa patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa La Mesa Dam na pinakamababa sa loob ng 12 taon.

Ang Wattah Wattah Festival ay ang tradisyunal na paraan ng paggunita sa kapistahan ng lungsod sa kaarawan ng patron ng siyudad na si St. John the Baptist o San Juan Bautista.

Gayunman, napagpasyahan ng pamahalaang lokal ng San Juan na mas tutukan ang pang-espirituwal na aspeto at pa­ngangalaga sa kalikasan bilang tema ng pagdiriwang ng ika-16 na taon ng kanilang Basaan Festrival dahil na rin sa nagaganap na malawakang water crisis.

Ayon kay outgoing San Juan City Mayor Guia Gomez, nilimitahan nila sa 16 mula sa dating 25 na fire truck ang makikibahagi sa tradisyunal na basaan dahil ang ibang truck ng bumbero ay magrarasyon ng tubig sa mga barangay na apektado pa rin ng kakulangan ng supply ng tubig. (Mia Billones)