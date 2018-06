Mga taga-Pasig natakot kay John Lloyd

Isang mapagkakatiwalaang source mula sa Pasig City Prosecutors’ Office ang nagkuwento ng pagiging ‘behaved’ ni John Lloyd Cruz. This was during the preliminary investigation hearing ng child abuse and cyber crime na kasong isinampa laban kay Ellen Adarna nang nakaalitan nito sa social media.

Ayon sa tsika ng aming kausap na na-observe si Lloydie, “Tahimik lang siya at halos hindi nagsasalita. Ni wala ring gustong lumapit sa kanya dahil he wears this poker face na parang suplado o ano. Hindi naman nakakatakot, pero hindi rin pleasant lapitan. At saka parang nag-mature na hitsura niya. Nakaitim pa siyang t-shirt.”

Sinamahan nga ni Lloydie ang legal counsel ni Ellen dahil tila hindi pa ito ready na humarap sa ganung sitwasyon lalo pa at kamamatay lang ng ama nito at ito nga ay malapit na ring manganak. Balita ngang nag-request silang i-reschedule ang next hearing sa June 25, one day after Lloydie’s birthday.

At dahil birth month ito ni Lloydie at balita ring kabuwanan ni Ellen, ang mga ganitong ganap ay tiyak na matindi nilang pinag-iisipan.

Kilalang personalidad ginamit ang datung, kapangyarihan para linisin ang image ni batang celebrity

Balita namang to the rescue agad ang isang kilalang personalidad na pinagana ang kanyang impluwensya para makontrol ang bad publicity na posibleng harapin ng isang mas batang male celebrity na mahusay sa kanyang field.

Na-involve kasi si mas batang celebrity sa hindi ganu’n kagandang insidente recently involving his skill and PR. Hindi rin ito puwedeng itanggi dahil nakunan ito ng video na agad ngang nag-circulate sa social media world.

Kaya naman bago pa man daw nag-viral ang lahat at posibleng masangkot na (naman?) sa iskandalo si mas batang celebrity, heto na si kilalang personalidad na nag-employ ng kanyang ‘powers­ and money’ para agad na kontrolin ang negative item at gawin itong kasing-lambot ng tortang itlog hahaha! Meron nga raw organized group na mini-maintain si kilalang personalidad na anytime ‘warriors’ niya sa social media.

Consistent nga ang imaheng ‘to the rescue’ lagi si kilalang personalidad sa mga ganitong ganap.