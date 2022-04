Mga taga-Comelec may 1 buwan bonus

Makakatanggap ang mga empleyado ng Commission on Elections (Comelec) ng isang buwan bonus ngayong Abril.

Ayon kay Comelec Chairperson Saidamen Pangarungan kabilang sa mga makakatanggap ng bonus ay lahat ng regular na empleyado ng poll body.

“We have an approved Employee Development Assistance consisting of 1 month bonus for all re¬gular employees of this Commission. Our workforce can expect to receive this 1 month bonus this April 2022,” ayon kay Pangarungan.

Bukod sa bonus, inaprubahan rin ng poll body ang augmentation para sa transportation at communication expenses para sa mga election officer sa loob ng anim na buwan, sakop ang barangay elections sa Disyembre 2022. (Juliet de Loza-Cudia)