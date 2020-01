Mga tabatsoy na pulis pinagbabawas ng timbang

PINAALALAHANAN ni Philippine National Police (PNP) Officer in Charge Police Lt. Gen. Archie Gamboa ang mga pulis na overweight na magbawas ng timbang.

Ang paalala ay ginawa ni Gamboa sa kanyang unang press conference sa taong ito, kasabay ng pagsabi na may mga sanction para sa mga pulis na hindi maka-comply sa tamang body mass index.

“Let us make each policeman work and let every policeman be convinced that he is actually a messenger of what the PNP should be. So nandun na lahat ‘yung tamang asal, basic good manners and right conduct, tamang bihis, medyo compliance sa body mass index which we are implemen­ting,” pahayag ni Gamboa sa kanyang press briefing.

Ang mga pulis na wala umano sa tamang timbang ay hindi papayagan na makapag-schooling, na requirement para sa promosyon.

Sinabi pa ni Gamboa na lahat ng pulis mula sa kanya, hanggang sa mga regional director at pinakamababang pulis ay kailangang nasa maayos na pangangatawan.

Hindi lamang aniya ito para sa imahen ng PNP kundi para na rin sa sariling kabutihan ng mga pulis.

“Ito pa pala actually pi­pirmahan ko na ‘yung BMI na kapag hindi ka compliant sa BMI you will be denied schoo­ling na up until you comply to the BMI requirements that’s the only time you can go on schooling at masakit ito because there are schooling that are required for certain positions and there are schooling that are required for certain promotions so if you are dep­rived of that at least one semester at kapag hindi ka naka-comply baka isang taon eh malaking epekto ‘yun sa career mo and this will all go through the ranks of the PNP from pat­rolman up to the generals,” paliwanag pa ni Gamboa.

Dagdag pa ni Gamboa na responsibilidad ng bawat pulis na pangalagaan ang kanilang sariling kalusugan.

Magugunitang noong panahong si Sen. Panfilo Lacson ang PNP chief, araw-araw niyang pinag-eehersisyo ang mga opisyal na may malaking tiyan at binantaang sisibakin sa tungkulin ang mga hindi makapag-reduce. (Edwin Balasa)