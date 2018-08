Mga supakiro nga sakop sa PDP-Laban palagputon

Posibleng mag-atubang ug silot o expulsion ang mga miyembro sa Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban) nga mohimog “unauthorized” assembly.

Matud ni PDP-Laban president ug Senador Koko Pimentel nga moabot sa lima hangtud sa 10 ka miyembro nila ang nakita nila nga misalmot sa asembliya.

“May nakilala akong limang mukha, pina-check ko nga sa HQ (headquarters) sabi nila five to 10 (ang kasama),” matud ni Pimentel.

Nasayran nga mipili ug mga bagong opisyal ang mga nagpailang regional councils sa PDP-Laban sa national assembly niadtong Biyernes.

“Up to expulsion, because this is an act inimical to the party using in an unauthorized way the name of the party,” matud ni Pimentel.