Mga Sunflower susugod sa Grand Fans’ Day ni Kyline ngayon

Ngayong araw na ito ay gaganapin ang kauna-una­hang Grand Fans’ Day ng Kapuso Princess na si Kyline Alcantara.

Ilang buwan din ang naging preparasyon nito na sa unang pagkakataon ay mag-iipon-ipon ang daan-daang sunflowers niya para sa isang buong maghapong kasiyahan with a lot of games and food to offer at give packs from Simply G.

Ang pamunuan ng ini-endorse niyang hair and skin care products na Simply G ang siyang nag-oganisa nito na ayon nga sa Marketing Officer na si Marlon Fajardo ay first time nilang ginawa dahil alam nila kung gaano ka-close si Ky sa kanyang mga taga­hanga.

Gaganapin ito pagkatapos ng stint ng Sunflower Princess sa Sunday PinaSaya at talagang dinagsa kami ng mga mensahe ng mga fan niya mula sa iba’t ibang parte ng bansa.

Hindi na bago kay Ky ang pagkakaroon ng meet-and-greet ng kanyang mga fan dahil sa bawat show niya within Metro Manila and outside ay talagang binibigyan niya ng oras ang ganitong hiling ng mga tagasubaybgay niya kaya hindi nakapagtataka kung lalo pang dumarami ang fans club ng La Nueva Diva.

Iko-cover ito ngayon ng online show nina Dondon Sermino at Rey Pumaloy na Abantelliling na ang gues­ting ni Ky dito a few months back still holds the record as most-watched episode ng nasabing show.

