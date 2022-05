Mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa bayan kilalanin – Lacson

Higit sa mga matataas na opisyal, dapat bigyang pugay at parangal ang mga sundalong nagsusugal ng buhay para sa bayan.

Iginiit ito ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson, nang itinulak niyang isama sa resolusyon kaugnay sa pagsagip ng mga Indonesian fishermen laban sa mga Abu Sayyaf noong Disyembre 2019 ang pangalan ng higit 50 sundalo na nagsagawa ng rescue operation.

“Praise the commanders to high heavens if we must; just don’t forget the soldiers who literally risked their lives to make the feat happen,” ani Lacson, chairman ng Senate Committee on National Defense, sa kanyang Twitter account nitong Lunes ng hapon.

Ayon kay Lacson, dapat isama ang mga pangalan ng mga opisyal at sundalo na naging bahagi ng nasabing rescue operation, hindi lamang sa supporting documents, kundi sa mismong katawan ng Senate resolution.

Sa pamamagitan ng resolusyon, makakatanggap ng parangal sila Defense Secretary Delfin Lorenzana at dating Armed Forces Chief of Staff Gen. Cirilito Sobejana mula kay Indonesian President Joko Widodo.

Sabi naman ni Senador Aquilino Pimintel III, bagama’t hindi kasama ang mga pangalan ng higit 50 sundalo sa concurrent resolusyon sa Kamara, maaari naman nilang isama ang mga pangalan sa bersyon nito sa Senado. (Dindo Matining)