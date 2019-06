Mga sundalo nga namatay ug naangol sa pagpangambus sa Samar, gihatagan ug pasidungog

Personal nga gibisita ug gihatagan ug ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga sundalo nga namatay ug naangol sa managlahi nga engkuwentro sa lalawigan sa Samar.

Sa iyang pagbisita sa Camp General Vicente Lukban sa Catbalogan City niadtong Miyerkoles, gihatagan sa Presidente og Order of Lapu-Lapu ang adunay ranggong Kalasag ang pamilya sa mga sundalo nga namatay sa pagpamanhig nga gihimo sa New People’s Army niadtong Abril 23.

Ang mga gihatagan og posthumous award sa Presidente map silang Corporal Robert Bueno, Corporal Alix Saliwan, Private First Class Arthur Garcia ug Private Elben Lagrimas.

Sa iyang mensahe, matud sa Presidente nga misaludo siya sa mga sundalo nga miula sa ilang kinabuhi ug dili niya makalimtan ang sakripisyo nga gihimo niini alang sa nasud.

Gipaniguro sa Presidente nga tabangan sa kagamhanan ang mga nahabiling sakop sa pamilya ug dili kini niya biyaan.

“I salute our brave soldiers who made the ultimate sacrifice during an ambush by communist terrorists last April. Their sacrifice for our country will never be forgotten and their needs, including those of their families, will be taken care of,” matud sa Presidente.

Gipasodunggan usab ni Duterte og Order of Lapu-Lapu ang mga samarang sundalo nga giila nga silang Corporal Eduabrdo Virgilia Jr., Corporal Mark Lester Amparo, Private First Class Joseph Salonga, Private First Class Mark Louie Lantecsi, Private First Class Mark Kevin Frigillana, Private First Class Joemar Glenn Seligbon , Private Delio Amaro, Private Joseph Renel Gentalian ug Private Rex Español.

Ang Order of Lapu-Lapu gihatag sa mga tawong nagtrabaho sa kagamhanan o pribadong sektor nga nagpakita og extra ordinary nga serbisyo o dili malabwan nga kontribusyon sa kalampusan sa usa ka adbokasiya o kampanya sa Presidente. (jess campos)