Mga student journalist suportado ang ABS-CBN franchise renewal

Sunod-sunod ang pasabog ng ABS-CBN ngayong 2020, ha! Kung titingnan mo, parang hanggang April, o May na nga ang paandar nila, ha!

Like ang teleserye nina Liza Soberano at Enrique Gil na “Make It With You”, na magsisimula na bukas, at papalit sa “Starla” ni Judy Ann Santos, kung masusunod ang one season, 16 weeks na ‘yon, at lalabas na hanggang Abril nga ‘yon.

Sunod-sunod din ang mga pini-present nilang mga bagong show sa iWant, tulad na lang nitong “My Single Lady” ni Jodi Sta. Maria, na anim na episodes yata.

At sa totoo lang, parang normal lang ang kaganapan sa bakuran ng Dos. Parang hindi naman sila nag-aalala, na sa Marso 2020 ay matsutsugi na sila.

Anyway, parami rin nang parami ang sumusuporta na sana ay payagan na ulit na makapag-renew ng franchise ang Kapamilya network.

Kanya-kanya na ngang apela ang mga artista ng Dos, tulad nina Liza Soberano at Sharon Cuneta na sana ay magbago ang isip ni Pres. Rodrigo Duterte, para na rin sa libo-libong empleyadong posibleng mawalan ng trabaho kapag nawala ang network.

At kahit ang mga ordinaryong mamamayan, nakikiusap na rin na huwag patayin ang Channel 2, na kawawa naman ang mga mawawalan ng trabaho.

At ngayon naman, nagpahayag din ng suporta sa renewal of franchise ng ABS-CBN ang College Editors Guild of the Philippines.

Mababasa sa Facebook account nila ang kanilang stand.

“The network has been critical of the Duterte government, especially in its coverage regarding the war on drugs and so Duterte and his allies have been sacrificing the press freedom through blocking its pending case in the Congress.”

“In the current Congress, wherein the majority of the officials seated are allies of Duterte, ABS-CBN is on the critical point as its franchise renewal is continued in being delayed and is set to expire at the end of March this year.”

Samantala, ilang opisyal na nga ang nagpasa ng bill para ma-renew ang franchise ng ABS-CBN na kinabibilangan nina Sen. Ralph Recto, Rep. Vilma Santos, Rep. Sol Aragones, Rep. Joy Tambunting, Rep. Baby Arenas, Rep. Micaela Vialogo, at Rep. Edcel Lagman.

Iminungkahi rin ni Rep. Lagman na aksyunan na sa lalong madaling panahon ang renewal ng franchise dahil isa itong isyu ng freedom of the press.