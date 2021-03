Mga stakes race may bagong petsa

NAGLABAS ang Philippine Racing Commission (Philracom) ng bagong schedule ng nakanselang stakes race.

Dahil sa kanselasyon ng karera noong Marso 21, araw ng Linggo, sa pista ng San Lazaro sa Carmona, Cavite, nasalto ang ikakasa sanang 2021 Commissioner’s Cup.

Kaya naman sa naganap na pagpupulong ng Commission Board noong Lunes, napagkasunduan na ilarga ang nakanselang stakes race sa darating na April 11 sa parehong venue.

“Please be informed that the Commission Board has revised the schedule of the following 2021 Philracom Stakes Races during their 29, March 2021 board meeting.

Nausog ang ibang petsa ng stakes races tulad ng Philracom1st Leg 3-Year-Old Maiden Race na ilalarga sana sa April 4 pero nailipat na ito sa April 25 sa Metro Turf, Malvar – Tanauan City, Batangas.

Na-adjust din ang 2nd Leg ng 3YO Maiden race sa Mayo 23 sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite, orihinal na petsa ay Mayo 2.

Nagsimula ang pagkansela ng karera noong March 20 dahil sa muling paghihigpit ng gobyerno sa health at safety protocols. (Elech Dawa)